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Караваев: Родители никуда не хотят уезжать из Херсона – они в родном доме, на родной земле

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Александр Караваев - о войне, родителях и Херсоне

Караваев: Родители никуда не хотят уезжать из Херсона – они в родном доме, на родной земле

champion.com.ua

Новина українською

Игрок "Динамо" Александр Караваев высказался о войне, о своих родителях, которые пережили оккупацию Херсона и выразил непоколебимую уверенность, что Украина выиграет эту войну.

– Конечно, не можем обойти стороной тему войны. Насколько ежедневные ужасные новости мешают концентрироваться на работе – тренировках и играх?

– Концентрироваться, чтобы качественно выполнять свою работу и показывать результаты, мы обязаны, поскольку наши защитники дают нам такую возможность. Но все те ужасы, происходящие в украинских городах, в голове не укладываются. Я искренне верю, что справедливость обязательно наступит, и все виновные будут должным образом наказаны.

– Ваши родители провели много времени в оккупации в Херсоне, причем россияне не дают покоя городу и после его освобождения. Удалось ли их вывезти на безопасную территорию?

– Мои родители, к сожалению, пока так и остаются дома, они не хотят никуда уезжать. Они помогают тем, кто не имеет возможности надлежащим образом помочь даже себе. Через них мои знакомые передали много качественных теплых вещей из-за границы, и родители раздают их всем, кто в этом нуждается. Также соседям по дому помогают ремонтировать окна или еще с чем-нибудь после обстрелов.

Конечно, я переживаю за них, много раз с начала войны настаивал на их выезде на безопасную территорию. Но они никуда не хотят уезжать, поскольку находятся в родном доме, на родной земле – там, где прошло все мое детство.

– Кроме родителей, остались ли родственники или близкие, с которыми поддерживаете связь? Как херсонцы переживают все страдания, выпавшие на их судьбу?

– Многие знакомые остались там, очень много родителей знакомых. Трудно им, очень тяжело. Но все видели, как херсонцы радовались, когда наши воины освободили город. Очень тяжело сейчас под обстрелами, все страдают, но при этом верят, что все встанет на свои места, мы выиграем эту ужасную войну и будем прогрессировать во всем.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
Fanday

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