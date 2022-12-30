Генштаб ВСУ: Враг продолжает попытки штурма на двух направлений, больницы Луганщины переполнены ранеными оккупантами

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 30 декабря.

Идут триста десятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых – по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил 8 БПЛА Шахед-136, все они были сбиты. Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов русскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На двух последних направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области; Запсилья и Большая Рыбица – Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка на Харьковщине.

На Купянском направлении зафиксировано огневое влияние вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огня кафиров пострадали районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Времовке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому влиянию врага подвнрглись Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении, в частности, от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона.

На 29 декабря текущего года больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими.

В районе города Донецк было ранено и уничтожено до 10 вооруженных оккупантов. Кроме того, уничтожены 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены.

Наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию.