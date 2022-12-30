В Донецке ликвидирован подполковник Следственного комитета РФ Рыбаков

В оккупированном Донецке ликвидирован заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск подполковника Евгения Рыбакова.

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Об этом сообщили в СК РФ.

Сообщается, что Рыбаков погиб сегодня, 30 декабря, "в результате артиллерийских обстрелов", "во время выполнения служебных обязанностей во время проведения специальной военной операции".