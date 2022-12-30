  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Донецке ликвидирован подполковник Следственного комитета РФ Рыбаков
В тренде

В Донецке ликвидирован подполковник Следственного комитета РФ Рыбаков

Общие новости
(1 голосов)

Якобы, от обстрелов

В Донецке ликвидирован подполковник Следственного комитета РФ Рыбаков

Генштаб ЗСУ

Новина українською

В оккупированном Донецке ликвидирован заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск подполковника Евгения Рыбакова.

Читайте такжеДнепропетровщину и Запорожье атаковали дроны. Работает ПВО

Об этом сообщили в СК РФ.

Сообщается, что Рыбаков погиб сегодня, 30 декабря, "в результате артиллерийских обстрелов", "во время выполнения служебных обязанностей во время проведения специальной военной операции".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде