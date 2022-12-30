  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Самый страшный год в новой истории Киева: печальная статистика от КГВА
В тренде

Самый страшный год в новой истории Киева: печальная статистика от КГВА

Общие новости
(2 голосов)

К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни

Самый страшный год в новой истории Киева: печальная статистика от КГВА

фото из свободных источников

Новина українською

2022 год стал самым страшным в новой истории Киева – столице свободной и независимой Украины.

С 24 февраля из-за войны, которую развязала Россия, погибли 120 киевлян. Вражеские ракеты убили 5 детей. Ранения получили 495 жителей, из них 30 — дети.

В столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог — 693 часа 49 минут. То есть, практически 29 дней, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах.

"С 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения, агрессор приложил все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы. Тогда враг прибег к продолжающемуся до сих пор "воздушному геноциду", — рассказал Попко.

Читайте такжеКак ВСУ освобождали Харьковщину и Херсонщину. Хронология событий из-за кулис успешных операций ВСУ

На сегодня, 30 декабря, захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения получила критическая инфраструктура Киева.

"Но все уничтоженное можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни... Столица Украины – это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще более мужественными. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять", — сказал начальник КГВА.

Напомним, война нанесла окружающей среде Киева и области ущерб более чем на 47 миллиардов гривен. Наибольший ущерб получил атмосферный воздух в результате горения нефтебаз, торговых складов и объектов энергетической инфраструктуры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде