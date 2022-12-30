Самый страшный год в новой истории Киева: печальная статистика от КГВА
К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни
фото из свободных источников
2022 год стал самым страшным в новой истории Киева – столице свободной и независимой Украины.
С 24 февраля из-за войны, которую развязала Россия, погибли 120 киевлян. Вражеские ракеты убили 5 детей. Ранения получили 495 жителей, из них 30 — дети.
В столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог — 693 часа 49 минут. То есть, практически 29 дней, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах.
"С 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения, агрессор приложил все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы. Тогда враг прибег к продолжающемуся до сих пор "воздушному геноциду", — рассказал Попко.
На сегодня, 30 декабря, захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения получила критическая инфраструктура Киева.
"Но все уничтоженное можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни... Столица Украины – это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще более мужественными. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять", — сказал начальник КГВА.
Напомним, война нанесла окружающей среде Киева и области ущерб более чем на 47 миллиардов гривен. Наибольший ущерб получил атмосферный воздух в результате горения нефтебаз, торговых складов и объектов энергетической инфраструктуры.
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