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Зеленский: Есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества

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Вечернее обращение президента Украины

Зеленский: Есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества

Zelenskiy / Official

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в своем традиционном формате. Были подведены итоги очередных суток полномасштабной войны с Россией.

Зеленский отметил, что сегодня было проведено очередное заседание Ставки – уже 45-е за этот год. Ключевое – Донетчина, Луганщина. Наш Донбасс, где продолжаются самые жестокие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... "В целом держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!", - сказал глава государства.

"Обсудили еще после Ставки – на отдельном совещании – состояние в энергетике, к чему мы готовимся. У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы её выполним", - отметил Зеленский.

Смотрите полное видеообращение главы государства.

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В статье: война с россией
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