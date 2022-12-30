Мы не выбирали войну, но мы приняли бой. Залужный поздравил украинцев с праздниками

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с праздниками. "Мы не выбирали войну, но мы приняли бой и сам Бог на нашей стороне", - сказал Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что это Рождество для украинцев имеет вкус слез и цвет крови. Но в борьбе рождается нация. Именно этот процесс сейчас и проходит Украина. Залужный поблагодарил всех защитников и защитниц, их родных и всех тех, кто молится и помогает украинской армии противостоять мировому злу.

"На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага. Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для России!", - сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что есть план сохранения и генерации электроэнергии в Украине.