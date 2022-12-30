"100 выстрелов - 100 попаданий", - Кличко заявил об ошеломительной эффективности немецких ЗРК IRIS-T
Также киевский мэр призвал Германию и в дальнейшем передавать средства ПВО
фото из свободных источников
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью для Spiegel заявил о 100% эффективности немецкого ЗРК IRIS-T.
Руководитель КГГА передал благодарность через немецких журналистов властям Германии за поставку Украине зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Он помогает защищать небо столицы от российских ракет.
"Немецкие системы противовоздушной обороны работают очень точно. Сто выстрелов, сто попаданий", — заявил Кличко.
Также он призвал Германию не останавливаться на этом и поставлять Украине больше средств ПВО. Комплексов не может быть достаточно, поскольку война еще не завершилась.
У Виталия Кличко также спросили о том, может ли быть новое наступление на Киев. Мэр считает, что у главнокомандующего больше информации, но по данным которые передают ему, на севере РФ сконцентрировала более 50 тысяч солдат. Поэтому отбрасывать возможность еще одного наступления нельзя.
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