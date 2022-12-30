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"100 выстрелов - 100 попаданий", - Кличко заявил об ошеломительной эффективности немецких ЗРК IRIS-T

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Также киевский мэр призвал Германию и в дальнейшем передавать средства ПВО

"100 выстрелов - 100 попаданий", - Кличко заявил об ошеломительной эффективности немецких ЗРК IRIS-T

фото из свободных источников

Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью для Spiegel заявил о 100% эффективности немецкого ЗРК IRIS-T.

Руководитель КГГА передал благодарность через немецких журналистов властям Германии за поставку Украине зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Он помогает защищать небо столицы от российских ракет.

"Немецкие системы противовоздушной обороны работают очень точно. Сто выстрелов, сто попаданий", — заявил Кличко.

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Также он призвал Германию не останавливаться на этом и поставлять Украине больше средств ПВО. Комплексов не может быть достаточно, поскольку война еще не завершилась.

У Виталия Кличко также спросили о том, может ли быть новое наступление на Киев. Мэр считает, что у главнокомандующего больше информации, но по данным которые передают ему, на севере РФ сконцентрировала более 50 тысяч солдат. Поэтому отбрасывать возможность еще одного наступления нельзя.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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