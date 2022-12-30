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Зеленский пообщался по телефону с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом

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Наметили совместные с Грецией мероприятия

Зеленский пообщался по телефону с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом

president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 30-го декабря, провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Зеленский поблагодарил коллегу за теплые пожелания украинскому народу и оборонную поддержку в текущем году.

"Получил заверение о таком же уровне поддержки в следующем. Наметили совместные мероприятия", - сообщил Президент Украины по итогам разговора.

Добавим, что ранее Зеленский заявил, что у Украины есть план по генерации и сохранению электроэнергии.

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В статье: война с россией
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Источник:
МЕТА

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