Зеленский пообщался по телефону с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом
Наметили совместные с Грецией мероприятия
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 30-го декабря, провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Зеленский поблагодарил коллегу за теплые пожелания украинскому народу и оборонную поддержку в текущем году.
"Получил заверение о таком же уровне поддержки в следующем. Наметили совместные мероприятия", - сообщил Президент Украины по итогам разговора.
Добавим, что ранее Зеленский заявил, что у Украины есть план по генерации и сохранению электроэнергии.
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Источник:МЕТА
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