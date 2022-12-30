Резников рассказал, почему Украина не получает от партнеров дальнобойное оружие

В Альянсе не все проукраинские. Есть те, кого на иглу посадили. Так считает министр обороны Украины Алексей Резников. Он выдвинул свою версию, объясняющую, почему Украина не получает от западных партнеров оружие, способное поражать цели на 300 километров и более.

"Потому что переживают, что мы, выполняя свои боевые задачи, выбирая стратегические цели, абсолютно легитимно можем нанести поражение по территории Российской Федерации. Тогда россияне предъявят им счет, скажут: "Ну видите, по сути, вашим оружием уже воюют на нашей территории". Это сдерживает наших западных партнеров, потому что в Альянсе действительно не все проукраинские или проевропейские однозначно. Есть те, кто колеблется политически, а есть те, кого на иглу посадили – либо газовую, либо нефтяную, либо бензиновую или что-нибудь", - подчеркнул министр.

Добавим, что в декабре официально было объявлено о том, что Украина получит от США систему ПВО Patriot. Также Украина просит своих партнеров предоставить танки и дальнобойные ракеты.