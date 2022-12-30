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Министр обороны Украины: Россия как империя или федерация прекратит свое существование. Там будет что-то обновленное

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Прогноз от Алексея Резникова

Министр обороны Украины: Россия как империя или федерация прекратит свое существование. Там будет что-то обновленное

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UA-Футбол
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Министр Обороны Украины Алексей Резников дал свой прогноз по поводу будущего Российской Федерации. Также он, опираясь на данные разведок НАТО, заявил, что России для полного восстановления потенциала своей армии нужно пять, а может, и десять лет.

"Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, в артиллерии, БМП, БТР, живой силе, они очень значительны. Регулярные войска российской федерации могут восстановиться минимум через пять, а то и десять лет. Ракетный потенциал – так же. Поэтому что это война ресурсов, и они (страны НАТО) умеют считать ресурсы, поэтому они чувствуют этот момент", - подчеркнул Резников.

По мнению министра, Россия прекратит свое существование как империя, и западным партнерам Украины нужно думать, что делать с РФ в дальнейшем: "Я чувствую по своим наблюдениям и фактам, что в России будут очень сильные тектонические изменения, и как такова империя или федерация она прекратит свое существование. Там будет что-то обновленное".

Добавим, что ранее Алексей Резников объяснил, почему западные партнеры не хотят предоставлять Украине дальнобойное оружие.

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В статье: война с россией
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