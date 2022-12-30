Песков: Путин не будет общаться с СМИ из-за гриппа и "мутаций коронавируса"

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин нескоро будет общаться с журналистами "как до пандемии" – из-за гриппа и "мутаций коронавируса".

"Честно говоря, вряд ли оно (общение Путина с сотрудниками СМИ - ред.) будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе", - сказал Песков.

По словам Пескова, происходят "процесс мутации (коронавируса) и сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа", поэтому те, кто отвечает за безопасность и здоровье Путина, должны "принимать меры предосторожности".

"В таких условиях здоровье президента (Путина) – этот вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет", - сказал подпевала Путина.