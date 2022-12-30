Подоляк считает, что Россия потеряла лидерские функции даже на уровне СНГ или ОДКБ
Мнение советника главы Офиса президента Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия уже практически потеряла все свои лидерские функции, даже в рамках пресловутого СНГ или ОДКБ и так далее. По мнению спикера, на Россию смотрят как на страну-аутсайдера и страну-неудачника, на примитивную, много говорящую страну, но которая ничего не может сделать.
По словам Подоляка, Украине удается постепенно "обнулять" все, что РФ делала последние два десятилетия.
"Это и пропаганда российская, и вот коррупционные лоббистские инфраструктуры. "Обнуляем" их влияние на европейскую американскую политику, "обнуляем" значение их военно-промышленного комплекса и армии. "Обнуляем" вот эту всю политическую элиту России. Мы это уже делаем. "Дообнулим" ли мы в 2023-м? Безусловно", - добавил Подоляк.
Отметим, что ранее Михаил Подоляк получил порцию критики от общественности за то, что говорил о 120-ти ракетах в небе над Украиной, запущенных Россией. В то время как всего агрессор применил, по данным Генштаба, 69 ракет.
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