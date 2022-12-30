Подоляк считает, что Россия потеряла лидерские функции даже на уровне СНГ или ОДКБ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия уже практически потеряла все свои лидерские функции, даже в рамках пресловутого СНГ или ОДКБ и так далее. По мнению спикера, на Россию смотрят как на страну-аутсайдера и страну-неудачника, на примитивную, много говорящую страну, но которая ничего не может сделать.

По словам Подоляка, Украине удается постепенно "обнулять" все, что РФ делала последние два десятилетия.

"Это и пропаганда российская, и вот коррупционные лоббистские инфраструктуры. "Обнуляем" их влияние на европейскую американскую политику, "обнуляем" значение их военно-промышленного комплекса и армии. "Обнуляем" вот эту всю политическую элиту России. Мы это уже делаем. "Дообнулим" ли мы в 2023-м? Безусловно", - добавил Подоляк.

Отметим, что ранее Михаил Подоляк получил порцию критики от общественности за то, что говорил о 120-ти ракетах в небе над Украиной, запущенных Россией. В то время как всего агрессор применил, по данным Генштаба, 69 ракет.