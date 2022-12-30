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Спецподразделение Kraken показало, как произошло освобождение поселка Новоселовское в Луганской области

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Генштаб ВСУ пока об освобождении этого населенного пункта не сообщал

Спецподразделение Kraken показало, как произошло освобождение поселка Новоселовское в Луганской области

Скріншот з відеоролика

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Силами штурмовых групп подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области.

В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

Поселок контролируется украинской армией, хотя Генштаб пока что факт освобождения Новоселовского не подтвердил.

Спецподразделение ГУР МОУ Kraken показало видео успешной операции в Луганской области.

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В статье: война с россией
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