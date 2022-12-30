В этот день ровно 47 лет назад Олег Блохин получил Золотой мяч

30-го декабря 1975-го года, ровно 47 лет назад, произошло знаковое событие для украинского футбола. Впервые украинский игрок, тогда представлявший СССР, получил самую престижную индивидуальную награду – Золотой мяч от France Football.

Результаты голосования были опубликованы в номере 1551 France Football 30-го декабря 1975-го года. В состав жюри входило 26 спортивных журналистов из футбольных ассоциаций - членов УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Олег Блохин набрал 122 очка, опередив Франца Беккенбауэра и Йохана Кройфа. Блохин стал первым украинским и вторым советским (после Льва Яшина) игроком, получившим эту награду.

Позже еще двое украинцев получали Золотой мяч – Игорь Беланов в 1986-м году и Андрей Шевченко – в 2004-м.