  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Американский генерал в отставке: Не предоставлять Украине дальнобойное оружие – неоправданная политика
В тренде

Американский генерал в отставке: Не предоставлять Украине дальнобойное оружие – неоправданная политика

Общие новости
(3 голосов)

Бен Ходжес считает, что нынешняя стратегия Запада – ошибочна

Американский генерал в отставке: Не предоставлять Украине дальнобойное оружие – неоправданная политика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес выразил несогласие с текущей политикой Западных стран, не предоставляющих Украине дальнобойное оружие. В частности, ATACMS, F16 и другие средства.

"Не предоставив Украине ATACMS, F16 и других средств дальнего удара, мы, в сущности, предоставили хранилище России, которая может убивать невинных гражданских лиц в Украине, не опасаясь последствий. Неоправданная политика", - заявил Ходжес.

Добавим, что ранее Алексей Резников объяснил, почему партнеры не спешат давать дальнобойное оружие. Мол, не все на Западе имеют твердую проукраинскую позицию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде