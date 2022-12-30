Американский генерал в отставке: Не предоставлять Украине дальнобойное оружие – неоправданная политика
Бен Ходжес считает, что нынешняя стратегия Запада – ошибочна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес выразил несогласие с текущей политикой Западных стран, не предоставляющих Украине дальнобойное оружие. В частности, ATACMS, F16 и другие средства.
"Не предоставив Украине ATACMS, F16 и других средств дальнего удара, мы, в сущности, предоставили хранилище России, которая может убивать невинных гражданских лиц в Украине, не опасаясь последствий. Неоправданная политика", - заявил Ходжес.
Добавим, что ранее Алексей Резников объяснил, почему партнеры не спешат давать дальнобойное оружие. Мол, не все на Западе имеют твердую проукраинскую позицию.
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