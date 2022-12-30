Резников об усилении наказания для военнослужащих: Военное командование говорит, что это необходимо

Министр обороны Алексей Резников поддержал закон об ужесточении ответственности военнослужащих, поскольку на его принятии настаивало все руководство ВСУ и боевые командиры.

Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

"У нас демократическое общество, и я был бы удивлен, если бы что-нибудь кого-то не поляризировало. Давайте мы назовем голубой цвет голубым, это тоже расколотое общество, у меня даже сомнения нет. Но я вам скажу одну простую вещь. Я не знаю, о каких военных вы говорите, я читал сообщения некоторых рядовых из бывших правозащитников, и еще кого-то, у нас же вольница казацкая, она была, есть, и будет, и слава Богу, – это залог в том числе нашей победы. Но этот законопроект был подготовлен народными депутатами не просто по просьбе, а по требованию военного командования Украины, начиная от главкома, продолжая начальником Генерального штаба, командующими ОТУ, ОСУ и командирами бригад, имеющими сегодня звания Героев Украины, которые они получили во время этой открытой части этой войны

Это люди, которым мы доверяем, они нас с вами сегодня спасли от восторга за 10 месяцев. А теперь вопрос: если они – а мы говорим "верим в ВСУ, верим главке, начальнику Генерального штаба, другим командующим" – приходят, и говорят: "Нам необходимо для победы обеспечить уровень дисциплины, потому что, к сожалению, отсутствует принцип неотвратимости наказания в том случае за такие виды преступлений как дезертирство, самовольное покидание места прохождения службы. Они несколько месяцев умоляли, требовали это сделать.

Вопрос: почему им не доверять? Верить какому-нибудь блоггеру, которому не понравилось и он подумал, что "Аяяй, кого-то будут там уничтожать". А я вам скажу почему. Ибо когда кто-то из дезертиров убегал с какого-то места, в этот момент ребята, которые там остались, погибали, потому что он обнажил левый или правый фланг. И командиры его поймали, привлекли к ответственности, суд, он заплатил штраф и написал смс: "Вы там, идиоты, умираете, а я штраф заплатил с денежного довольствия, и всех вас в носу имел". Понимаете? Это реальная история.

И потому сегодня мы, если мы говорим, что доверяем нашему военному командованию, мы ему доверяем. Потому я его поддержал.

Я посмотрел как юрист, не вызывающий никаких сомнений, что во время военного положения принцип неотвратимости наказания должен быть соблюден. Он должен быть обеспечен. Это просьба боевых командиров, которые сегодня на передке несут ответственность за жизнь и здоровье. А потом спросите у семей, у кого погибли сын или дочь, потому что кто-то рядом скрылся, а еще и угрожал офицеру.

Это непростая история. И потому не зря сам начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, Герой Украины, лично докладывал этот законопроект в парламенте. Ну, докладывала глава комитета, а он выступал в поддержку.

А Валерий Залужный сделал видеообращение с просьбой к президенту подписать этот закон. Поэтому когда кто-то говорит, что раскалывается общество, это надуманная история. Это люди, вступившие в партию тех, кто уже закончил эту войну. А война не закончилась, друзья мои, у нас еще большая угроза для нашего государства, и нам нужно выжить, а потому нужно верить нашему военному командованию. Вот и все, у меня здесь очень простая позиция. Здесь нет цвета – только белый и черный.

Военные нас убедили через несколько месяцев это сделать. Они просили сделать это с весны. И народные депутаты на это отреагировали. Вот и все", - объяснил свою позицию Резников.