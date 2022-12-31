Роналду уезжает в Саудовскую Аравию, Реал и Ливерпуль побеждают. Главные новости за 30 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 30-е декабря.

Вот и случилось то, что многим казалось невозможным. Легендарный Криштиану Роналду таки решился покинуть Европу, подписав контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср". По официальным данным, сделка между сторонами рассчитана до лета 2025-го года. Зарплата 37-летнего Роналду будет составлять порядка 75 миллионов долларов в год, однако со всеми бонусами и выплатами может вырасти до двухсот. Криштиану - один из двух символов футбола десятых, который за свою карьеру пять раз побеждал в Лиге Чемпионов и столько раз был награжден Золотым мячом. Правда нынешний сезон у него получился тяжелым - португалец выпал из основы "МЮ" и сборной, а после одного скандального интервью даже разорвал контракт с "дьяволами".

Начался 17-й тур АПЛ. В пятницу прошли два матча, подарив в целом достаточно прогнозируемы результаты. "Ливерпуль" Юргена Клоппа добыл уже вторую кряду победу после возобновления сезона, дома одолев "Лестер". Вот только этот самый триумф дался "красным" с трудом. Английский гранд успел пропустить первым, однако после сравнял и вышел вперед, и все это благодаря защитнику "Лестера" Вауту Васу, который отметился двумя голами в свои ворота. Три бала позволили "Ливерпулю" удержаться на шестом месте в таблице АПЛ. В параллельной игре "Вест Хэм" Мойеса снова проиграл - 0:2 против "Брентфорда" . Звезда "пчел" Айвон Тоуни отличился голом и голевой передачей.

После Чемпионата мира вернулся мадридский "Реал". Действующий победитель Лиги Чемпионов и Ла Лиги отправился в гости к "Вальядолиду", где его ожидал очень непростой матч. Хозяева матча смогли навязать конкурентный поединок, однако в завершающие десять минут дрогнули. Вначале "сливочные" заработали пенальти, который идеально реализовал Бензема, а после Карим сделал дубль, отличившись после паса Камавинга. По итогам 15-ти туров "Реал" идет на первом месте, однако завтра свой матч проведет "Барселона", которая может вернуть лидерство в таблице.

Львовские "Карпаты", ныне играющие в Первой лиге, продолжают серьезно усилять состав. Не так давно клуб сумел арендовать у "Кривбасса" форварда Алексея Хобленко, а в пятницу еще и укрепил позицию вратаря. По данным официального сайта клуба, контракт с командой подписал опытный кипер Александр Ильющенков, в последние сезоны защищавший цвета "Львова". Сделка рассчитана на два с половиной года. Ранее кипер уже играл за "Карпаты", проведя в целом за команду 23 матча (37 пропущенных мячей). Интересно, что по сообщениям СМИ, у Александра помимо львовского клуба было предложение из США.