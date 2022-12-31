  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Роналду уезжает в Саудовскую Аравию, Реал и Ливерпуль побеждают. Главные новости за 30 декабря
В тренде

Роналду уезжает в Саудовскую Аравию, Реал и Ливерпуль побеждают. Главные новости за 30 декабря

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Криштиану покинул Европу, старт тура в Англии, очередной трансфер "Карпат" - дайджест новостей за пятницу

Роналду уезжает в Саудовскую Аравию, Реал и Ливерпуль побеждают. Главные новости за 30 декабря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 30-е декабря.

Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср"

Вот и случилось то, что многим казалось невозможным. Легендарный Криштиану Роналду таки решился покинуть Европу, подписав контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср". По официальным данным, сделка между сторонами рассчитана до лета 2025-го года. Зарплата 37-летнего Роналду будет составлять порядка 75 миллионов долларов в год, однако со всеми бонусами и выплатами может вырасти до двухсот. Криштиану - один из двух символов футбола десятых, который за свою карьеру пять раз побеждал в Лиге Чемпионов и столько раз был награжден Золотым мячом. Правда нынешний сезон у него получился тяжелым - португалец выпал из основы "МЮ" и сборной, а после одного скандального интервью даже разорвал контракт с "дьяволами".

"Ливерпуль" берет тяжелые три бала, "Вест Хэм" накрывает кризис

Начался 17-й тур АПЛ. В пятницу прошли два матча, подарив в целом достаточно прогнозируемы результаты. "Ливерпуль" Юргена Клоппа добыл уже вторую кряду победу после возобновления сезона, дома одолев "Лестер". Вот только этот самый триумф дался "красным" с трудом. Английский гранд успел пропустить первым, однако после сравнял и вышел вперед, и все это благодаря защитнику "Лестера" Вауту Васу, который отметился двумя голами в свои ворота. Три бала позволили "Ливерпулю" удержаться на шестом месте в таблице АПЛ. В параллельной игре "Вест Хэм" Мойеса снова проиграл - 0:2 против "Брентфорда". Звезда "пчел" Айвон Тоуни отличился голом и голевой передачей.

Карим Бензема приносит "Реалу" три бала

После Чемпионата мира вернулся мадридский "Реал". Действующий победитель Лиги Чемпионов и Ла Лиги отправился в гости к "Вальядолиду", где его ожидал очень непростой матч. Хозяева матча смогли навязать конкурентный поединок, однако в завершающие десять минут дрогнули. Вначале "сливочные" заработали пенальти, который идеально реализовал Бензема, а после Карим сделал дубль, отличившись после паса Камавинга. По итогам 15-ти туров "Реал" идет на первом месте, однако завтра свой матч проведет "Барселона", которая может вернуть лидерство в таблице.

"Карпаты" подписали очередного игрока из УПЛ

Львовские "Карпаты", ныне играющие в Первой лиге, продолжают серьезно усилять состав. Не так давно клуб сумел арендовать у "Кривбасса" форварда Алексея Хобленко, а в пятницу еще и укрепил позицию вратаря. По данным официального сайта клуба, контракт с командой подписал опытный кипер Александр Ильющенков, в последние сезоны защищавший цвета "Львова". Сделка рассчитана на два с половиной года. Ранее кипер уже играл за "Карпаты", проведя в целом за команду 23 матча (37 пропущенных мячей). Интересно, что по сообщениям СМИ, у Александра помимо львовского клуба было предложение из США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде