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ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более 700 оккупантов и вертолет – Генштаб

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На 57 единиц техники у оккупантов стало меньше

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более 700 оккупантов и вертолет – Генштаб

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За пятницу было ликвидировано еще 710 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 57 единиц техники, а в том числе один вертолет.

На этот раз Генштаб не уточнил, на каком именно направлении захватчики понесли наибольшие потери.

В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери:

  • личного состава – около 105 960 (+710 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3029 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6075 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 2016 (+6) ед,
  • РСЗО – 423 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 213 (+1) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 269 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 711 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4707 (+24) ед,
  • специальной техники – 180 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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