ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более 700 оккупантов и вертолет – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За пятницу было ликвидировано еще 710 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 57 единиц техники, а в том числе один вертолет.

На этот раз Генштаб не уточнил, на каком именно направлении захватчики понесли наибольшие потери.

В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери: