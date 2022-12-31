ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более 700 оккупантов и вертолет – Генштаб
На 57 единиц техники у оккупантов стало меньше
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.
За пятницу было ликвидировано еще 710 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 57 единиц техники, а в том числе один вертолет.
На этот раз Генштаб не уточнил, на каком именно направлении захватчики понесли наибольшие потери.
В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери:
- личного состава – около 105 960 (+710 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3029 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6075 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2016 (+6) ед,
- РСЗО – 423 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 213 (+1) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 269 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
- крылатых ракет ‒ 711 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4707 (+24) ед,
- специальной техники – 180 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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