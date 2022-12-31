Россияне стали больше использовать иранские дроны из-за нехватки ракет, - ISW

Российские оккупанты вынуждены все чаще использовать беспилотники для атак на украинские объекты критической инфраструктуры, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет, отмечают аналитики Института изучения войны.

В ночь с 29 на 30 декабря россияне запустили 16 беспилотников Shahed-131 и -136 по целям в Украине. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили все эти беспилотники.

В ISW отмечают, что использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование 30 беспилотников "Шахед-131" и "Шахед-136" в ночь с 18 на 19 декабря, а также использование 13 беспилотников "Шахед" 14 декабря свидетельствует о значительном увеличение количества недавних случаев применения российскими войсками этих систем в Украине.