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Россияне стали больше использовать иранские дроны из-за нехватки ракет, - ISW

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Враг прилагает максимум усилий, чтобы поразить объекты на территории Украины

Россияне стали больше использовать иранские дроны из-за нехватки ракет, - ISW

Скриншот з відео

Новина українською

Российские оккупанты вынуждены все чаще использовать беспилотники для атак на украинские объекты критической инфраструктуры, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет, отмечают аналитики Института изучения войны.

В ночь с 29 на 30 декабря россияне запустили 16 беспилотников Shahed-131 и -136 по целям в Украине. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили все эти беспилотники.

В ISW отмечают, что использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование 30 беспилотников "Шахед-131" и "Шахед-136" в ночь с 18 на 19 декабря, а также использование 13 беспилотников "Шахед" 14 декабря свидетельствует о значительном увеличение количества недавних случаев применения российскими войсками этих систем в Украине.

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В статье: Иран война с россией
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Источник:
ISW

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