Россияне стали больше использовать иранские дроны из-за нехватки ракет, - ISW
Враг прилагает максимум усилий, чтобы поразить объекты на территории Украины
Скриншот з відео
Российские оккупанты вынуждены все чаще использовать беспилотники для атак на украинские объекты критической инфраструктуры, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет, отмечают аналитики Института изучения войны.
В ночь с 29 на 30 декабря россияне запустили 16 беспилотников Shahed-131 и -136 по целям в Украине. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили все эти беспилотники.
В ISW отмечают, что использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование 30 беспилотников "Шахед-131" и "Шахед-136" в ночь с 18 на 19 декабря, а также использование 13 беспилотников "Шахед" 14 декабря свидетельствует о значительном увеличение количества недавних случаев применения российскими войсками этих систем в Украине.
Популярное сейчас
- АПЛ. Ливерпуль – Лестер 2:1. Гости забили трижды, но проиграли
- Резников об усилении наказания для военнослужащих: Военное командование говорит, что это необходимо
- Песков: Путин не будет общаться с СМИ из-за гриппа и "мутаций коронавируса"
- С 500 метров. Снайпер ВСУ уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD - ВИДЕО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к Месси
Новости по теме
- 12:01 Украинские Буданов – о повторном нападении из Беларуси: Неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие существование угрозы
- 12:46 Украинские Израиль предупредил о желании Ирана расширить поставки оружия в Россию
- 16:35 Украинские Иран угрожает Зеленскому из-за речи в Конгрессе