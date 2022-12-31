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Россия может ударить по Украине ракетами в праздничный период, чтобы подорвать моральный дух украинцев, - Британская разведка

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Враг будет пытаться создать максимальные неудобства

Россия может ударить по Украине ракетами в праздничный период, чтобы подорвать моральный дух украинцев, - Британская разведка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Разведывательное сообщество Великобритании не исключает, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинского населения в праздничный период.

Британская разведка напоминает, что 29 декабря российские войска совершили очередную волну дальних ударов по территории Украины, прежде всего, объектах энергосистемы.

"Начиная с октября, Россия в целом следует тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону", - отмечают там.

В то же время разведывательное сообщество Британии считает реальной возможность того, что РФ "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
DefenceHQ

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