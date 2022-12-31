Россия может ударить по Украине ракетами в праздничный период, чтобы подорвать моральный дух украинцев, - Британская разведка
Враг будет пытаться создать максимальные неудобства
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разведывательное сообщество Великобритании не исключает, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинского населения в праздничный период.
Британская разведка напоминает, что 29 декабря российские войска совершили очередную волну дальних ударов по территории Украины, прежде всего, объектах энергосистемы.
"Начиная с октября, Россия в целом следует тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону", - отмечают там.
В то же время разведывательное сообщество Британии считает реальной возможность того, что РФ "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников.
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