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Укрэнерго временно ограничило электроснабжение из-за угрозы ракетного удара

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Страной распространилась масштабная воздушная тревога

Укрэнерго временно ограничило электроснабжение из-за угрозы ракетного удара

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго временно ограничило электроснабжение. Этот шаг был сделан для уменьшения нагрузки на энергосистему при прилете в объекты инфраструктуры.

Таким образом, могут быть внеплановые отключения электроэнергии по всей Украине до стабилизации ситуации. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Также отметим, что в 13:05 воздушная тревога была включена по всей территории страны. А в 12:23 глава Николаевской ОВ сообщил, что россияне запустили ракеты по Украине.

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В статье: война с россией Укрэнерго
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