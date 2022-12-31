Укрэнерго временно ограничило электроснабжение из-за угрозы ракетного удара

В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго временно ограничило электроснабжение. Этот шаг был сделан для уменьшения нагрузки на энергосистему при прилете в объекты инфраструктуры.

Таким образом, могут быть внеплановые отключения электроэнергии по всей Украине до стабилизации ситуации. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Также отметим, что в 13:05 воздушная тревога была включена по всей территории страны. А в 12:23 глава Николаевской ОВ сообщил, что россияне запустили ракеты по Украине.