Укрэнерго временно ограничило электроснабжение из-за угрозы ракетного удара
Страной распространилась масштабная воздушная тревога
Getty Images/Global Images Ukraine
В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго временно ограничило электроснабжение. Этот шаг был сделан для уменьшения нагрузки на энергосистему при прилете в объекты инфраструктуры.
Таким образом, могут быть внеплановые отключения электроэнергии по всей Украине до стабилизации ситуации. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Также отметим, что в 13:05 воздушная тревога была включена по всей территории страны. А в 12:23 глава Николаевской ОВ сообщил, что россияне запустили ракеты по Украине.
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Источник:Максим Марченко в телеграм
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