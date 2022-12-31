Главы ОВА сообщили о работе ПВО сразу в нескольких областях Украины

В последний день 2022 года Россия нанесла очередной массовый удар по территории Украины. Сразу в нескольких областях сработало ПВО.

О работах сил противовоздушной обороны сообщили председатели Киевщины, Житомирщины, Винничины и Херсонщины.

Также Суспильне сообщило взрывах в Киеве, Запорожье и Хмельницком. Их характер пока неизвестен.

В то же время, все еще остается воздушная опасность. В том числе глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в 13:48 сообщил о еще 20 выпущенных ракетах.