Главы ОВА сообщили о работе ПВО сразу в нескольких областях Украины
Украинские защитники работают на страже
Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий
В последний день 2022 года Россия нанесла очередной массовый удар по территории Украины. Сразу в нескольких областях сработало ПВО.
О работах сил противовоздушной обороны сообщили председатели Киевщины, Житомирщины, Винничины и Херсонщины.
Также Суспильне сообщило взрывах в Киеве, Запорожье и Хмельницком. Их характер пока неизвестен.
В то же время, все еще остается воздушная опасность. В том числе глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в 13:48 сообщил о еще 20 выпущенных ракетах.
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