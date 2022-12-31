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В нескольких областях Украины введены экстренные отключения света, - ДТЭК

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Сейчас эти меры являются превентивными

В нескольких областях Украины введены экстренные отключения света, - ДТЭК

фото из свободных источников

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На фоне российских обстрелов в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения. Это поможет избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае попадания. Об этом сообщил Телеграмм-канал ДТЭК.

Экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской области, Одесской области, Днепропетровской области.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не покидайте укрытия и верим в ПВО", - пишет пресс-служба ДТЭК.

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В статье: война с россией ДТЭК
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