В нескольких областях Украины введены экстренные отключения света, - ДТЭК

На фоне российских обстрелов в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения. Это поможет избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае попадания. Об этом сообщил Телеграмм-канал ДТЭК.

Экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской области, Одесской области, Днепропетровской области.