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Россияне ракетами атаковали Киев и еще несколько городов Украины. Есть разрушения и пострадавшие

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Россияне ракетами атаковали Киев и еще несколько городов Украины. Есть разрушения и пострадавшие

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Россияне днем 31 декабря нанесли массированную атаку по Украине. Кроме работы ПВО в разных областях, также были слышны и взрывы в нескольких городах.

Общественное сообщило о звуках взрывов в Киеве, Запорожье и Хмельницком.

Прилеты в Хмельницкой области подтвердил глава местного ОВА Сергей Гамалий. Также заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал об атаке дронами на Хмельницкий, щоправда потім виправив пост у своєму телеграмі, вказавши на ракетну атаку. Пока известно о двух раненых.

Информационное агентство Reuters отметило, что в столице Украины раздалось 10 взрывов.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал несколько прилетов:

“Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – впоследствии.

Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места”, - отметил глава столицы.

Также Кирилл Тимошенко сообщил, что прилет в Киеве состоялся в районе гостиничного объекта.

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В статье: война с россией
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