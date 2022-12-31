Россияне ракетами атаковали Киев и еще несколько городов Украины. Есть разрушения и пострадавшие
Важно находиться в укрытиях
Ілюстраційне фото
Россияне днем 31 декабря нанесли массированную атаку по Украине. Кроме работы ПВО в разных областях, также были слышны и взрывы в нескольких городах.
Общественное сообщило о звуках взрывов в Киеве, Запорожье и Хмельницком.
Прилеты в Хмельницкой области подтвердил глава местного ОВА Сергей Гамалий. Также заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал об атаке дронами на Хмельницкий, щоправда потім виправив пост у своєму телеграмі, вказавши на ракетну атаку. Пока известно о двух раненых.
Информационное агентство Reuters отметило, что в столице Украины раздалось 10 взрывов.
В частности, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал несколько прилетов:
“Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – впоследствии.
Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места”, - отметил глава столицы.
Также Кирилл Тимошенко сообщил, что прилет в Киеве состоялся в районе гостиничного объекта.
Популярное сейчас
- Невилл: Переход Роналду в Аль-Наср говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим
- Сухо и сдержанно. Артета снова ответил о потенциальном трансфере Мудрика в Арсенал
- Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, - Аль-Наср поздравил Роналду с переходом
- Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к Месси
Новости по теме
- 23:30 Украинские Резников об усилении наказания для военнослужащих: Военное командование говорит, что это необходимо
- 23:04 Украинские Американский генерал в отставке: Не предоставлять Украине дальнобойное оружие – неоправданная политика
- 22:26 Украинские Спецподразделение Kraken показало, как произошло освобождение поселка Новоселовское в Луганской области