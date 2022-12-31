В небе над российской Астраханью замечены многочисленные следы от ракет, запущенных по Украине

Российские террористы 31 декабря осуществили массированный пуск ракет по Украине. В сети появились фото, где в небе над Астраханью видно много следов от ракет.

Также в настоящее время зафиксированы прилеты в нескольких городах, в частности в Киеве, где ракета попала в жилые дома.

Также есть информация о падении одной из запущенных по Украине ракет на территории России.