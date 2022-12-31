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В небе над российской Астраханью замечены многочисленные следы от ракет, запущенных по Украине

Общие новости
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Страна-террорист продолжает свое дело

В небе над российской Астраханью замечены многочисленные следы от ракет, запущенных по Украине

россми

Новина українською

Российские террористы 31 декабря осуществили массированный пуск ракет по Украине. В сети появились фото, где в небе над Астраханью видно много следов от ракет.

Также в настоящее время зафиксированы прилеты в нескольких городах, в частности в Киеве, где ракета попала в жилые дома.

Также есть информация о падении одной из запущенных по Украине ракет на территории России.

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В статье: война с россией
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