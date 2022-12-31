В оккупированном Джанкое были слышны взрывы
Местные сообщают о работе ПВО
Сегодня, 31 декабря, во временно оккупированном крымском городе Джанкой были слышны взрывы. Они совпали по времени с
Местные жители пишут, что причиной взрывов, которые были слышны в Джанкое, якобы является работа ПВО.
При этом так называемые "власти" пока никак не комментируют инцидент и не называют причины взрывов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мать Пеле до сих пор не знает о смерти сына
- Закрывая футбольный год. Брайтон – Арсенал. Анонс и прогноз центрального матча 18-го тура АПЛ на 31.12.22
- Мерсисайдцы не забивали, но победили. Видео голов и обзор матча Ливерпуль - Лестер 2:1
- "100 выстрелов - 100 попаданий", - Кличко заявил об ошеломительной эффективности немецких ЗРК IRIS-T
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Ирина Морозюк демонстрирует впечатляющую форму после рождения второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 23:30 Украинские Резников об усилении наказания для военнослужащих: Военное командование говорит, что это необходимо
- 23:04 Украинские Американский генерал в отставке: Не предоставлять Украине дальнобойное оружие – неоправданная политика
- 22:26 Украинские Спецподразделение Kraken показало, как произошло освобождение поселка Новоселовское в Луганской области
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн