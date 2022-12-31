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В оккупированном Джанкое были слышны взрывы

Общие новости
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Местные сообщают о работе ПВО

В оккупированном Джанкое были слышны взрывы

Новина українською

Сегодня, 31 декабря, во временно оккупированном крымском городе Джанкой были слышны взрывы. Они совпали по времени с ракетным обстрелом Украины.

Местные жители пишут, что причиной взрывов, которые были слышны в Джанкое, якобы является работа ПВО.

При этом так называемые "власти" пока никак не комментируют инцидент и не называют причины взрывов.

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В статье: война с россией
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