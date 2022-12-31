Залужный: Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для России

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с новогодними и рождественскими праздниками:

“Мы не выбирали войну. Но мы приняли сражение. И сам Бог на нашей стороне.

На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови.

Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе появляется Нация. Пусть вас, родные, хранит Господь.

Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для России.

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц.

Всех молящихся верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу - с Новым Годом и Рождеством Христовым”, - говорится в поздравлении Главнокомандующего ВСУ.