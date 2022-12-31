Залужный: Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для России
"Мы не выбирали войну, но приняли бой"
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с новогодними и рождественскими праздниками:
“Мы не выбирали войну. Но мы приняли сражение. И сам Бог на нашей стороне.
На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови.
Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе появляется Нация. Пусть вас, родные, хранит Господь.
Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для России.
Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц.
Всех молящихся верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу - с Новым Годом и Рождеством Христовым”, - говорится в поздравлении Главнокомандующего ВСУ.
Популярное сейчас
- Невилл: Переход Роналду в Аль-Наср говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим
- Мерсисайдцы не забивали, но победили. Видео голов и обзор матча Ливерпуль - Лестер 2:1
- Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, - Аль-Наср поздравил Роналду с переходом
- С 500 метров. Снайпер ВСУ уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD - ВИДЕО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
Новости по теме
- 23:30 Украинские Резников об усилении наказания для военнослужащих: Военное командование говорит, что это необходимо
- 20:36 Украинские Мы не выбирали войну, но мы приняли бой. Залужный поздравил украинцев с праздниками
- 12:09 Украинские Залужный рассказал, сколько российских ракет сбила украинская ПВО 29 декабря