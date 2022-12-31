Кличко сообщил о восьми пострадавших и одном погибшем в Киеве – ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время ракетной атаки россиян в субботу 31 декабря погиб один человек, а пострадали восемь человек.

“В Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек – в крайне тяжелом состоянии”, - сообщил Кличко.

Через несколько минут глава столицы добавил информацию о пострадавшем работнике зарубежного СМИ:

“Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. В общей сложности уже – восемь пострадавших”, - написал Кличко.

Стало известно, что ракета попала в Киеве в одну из гостиниц в нескольких сотнях метров от Дворца Украины.

Кроме этого, пострадала и тыльная сторона Дворца Украины.