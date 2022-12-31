Павелко: В 2022 году мы выстояли благодаря единству и любви к Украине

Президент УАФ Андрей Павелко подвел итоги футбольного сообщества Украины в 2022 году:

“Друзья, 2022 год для всех нас полон глубоких переживаний. Полномасштабная война против агрессора затронула каждого гражданина нашего государства. Но мы выстояли благодаря единству и преданной любви к Украине, благодаря Вооруженным силам Украины, которые ежедневно приближают нашу общую победу и которым мы обязаны всем победам нашего государства в уходящий год!

Одним из ключевых достижений нашего сообщества в уходящий год является возрождение футбольной жизни в условиях войны — старт особого чемпионата-2022/2023, который состоялся при содействии Президента Украины Владимира Зеленского. То, что казалось невозможным еще весной 2022 года, сегодня является успешным результатом, вдохновляющим на дальнейшую работу не только нашу дружную команду, но и весь футбольный мир. Мы совместно организовали первую часть соревнований среди клубов УПЛ и команд УПЛ U-19, первой и второй лиги ПФЛ, высшей и первой лиги среди женских профессиональных клубов, чемпионат среди любителей и Кубок ДЮФЛУ, и продолжим их в 2023 году.

Закономерно, что храбростью и стойкостью украинского футбольного сообщества, которое продолжает развивать футбол даже в условиях полномасштабной войны, восхищается весь мир. Поэтому 2022 год стал годом исторического решения Украинской ассоциации футбола, которое уже поддержал УЕФА, — представление совместной с Испанией и Португалией заявки на проведение финальной части ЧМ-2030. Проект объединенной заявки трех стран символизирует единство всей Европы, от Киева до Лиссабона, и может стать ярким футбольным завершением вступления Украины в полноправное членство в ЕС, на что мы надеемся в ближайшие годы”, - говорится в сообщении на сайте УАФ.