В результате обстрела Николаева есть пострадавшие и разрушения, - мэр города

В Николаеве в результате обстрела в воскресенье, 31 декабря, поврежденные жилые дома, предварительно, пострадали. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"В результате "прилетов" в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов. По предварительной информации, есть пострадавшие", – написал Сенкевич.

Также известно о повреждении домов и погибших людей в Киеве, который россияне атаковали более десятком ракет.