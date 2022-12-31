В результате обстрела Николаева есть пострадавшие и разрушения, - мэр города
Россияне совершили очередной террористический акт
t.me/mykolaivskaoblrada
В Николаеве в результате обстрела в воскресенье, 31 декабря, поврежденные жилые дома, предварительно, пострадали. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"В результате "прилетов" в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов. По предварительной информации, есть пострадавшие", – написал Сенкевич.
Также известно о повреждении домов и погибших людей в Киеве, который россияне атаковали более десятком ракет.
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Источник:Телеграм мера Миколаєва
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