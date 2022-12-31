  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате обстрела Николаева есть пострадавшие и разрушения, - мэр города
В тренде

В результате обстрела Николаева есть пострадавшие и разрушения, - мэр города

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россияне совершили очередной террористический акт

В результате обстрела Николаева есть пострадавшие и разрушения, - мэр города

t.me/mykolaivskaoblrada

Новина українською

В Николаеве в результате обстрела в воскресенье, 31 декабря, поврежденные жилые дома, предварительно, пострадали. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"В результате "прилетов" в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов. По предварительной информации, есть пострадавшие", – написал Сенкевич.

Также известно о повреждении домов и погибших людей в Киеве, который россияне атаковали более десятком ракет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Николаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде