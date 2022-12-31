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В результате российского удара по Киеву пострадали 13 людей

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Украинские силы ПВО уничтожили семь целей во время удара по столице

В результате российского удара по Киеву пострадали 13 людей

Telegram-channel: ТИМОШЕНКО Офіс Президента

Новина українською

Сегодня, 31 декабря, россия в очередной раз совершила ракетную атаку по территории Украины, в частности по Киеву.

В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях для украинской столицы от российского удара.

В районе Киева уничтожено 7 воздушных целей.

В результате падения обломков:

  • в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль.
  • в Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница "АДЛЕР".
  • в Печерском районе разрушения гостиницы "Алфавито", разрушены пять этажей, незначительные повреждения близлежащих зданий.
  • в Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Раненым оказана медицинская помощь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
31.12.2022 в 17:09
Бажаю в Новому році бумерангу в бік Росії. Щоб ви самі сльозами та кров"ю вмилися, падли
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