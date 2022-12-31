В результате российского удара по Киеву пострадали 13 людей

Сегодня, 31 декабря, россия в очередной раз совершила ракетную атаку по территории Украины, в частности по Киеву.

В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях для украинской столицы от российского удара.

В районе Киева уничтожено 7 воздушных целей.

В результате падения обломков:

в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль.

в Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница "АДЛЕР".

в Печерском районе разрушения гостиницы "Алфавито", разрушены пять этажей, незначительные повреждения близлежащих зданий.

в Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Раненым оказана медицинская помощь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.