В результате российского удара по Киеву пострадали 13 людей
Украинские силы ПВО уничтожили семь целей во время удара по столице
Telegram-channel: ТИМОШЕНКО Офіс Президента
Сегодня, 31 декабря, россия в очередной раз совершила ракетную атаку по территории Украины, в частности по Киеву.
В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях для украинской столицы от российского удара.
В районе Киева уничтожено 7 воздушных целей.
В результате падения обломков:
- в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль.
- в Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница "АДЛЕР".
- в Печерском районе разрушения гостиницы "Алфавито", разрушены пять этажей, незначительные повреждения близлежащих зданий.
- в Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.
Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Раненым оказана медицинская помощь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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31.12.2022 в 17:09
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