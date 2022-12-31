Отбой тревоги. Украинские силы ПВО сбили 12 российских ракет

Сегодня россия снова нанесла массированный ракетный удар по территории мирной Украины, в том числе по гражданским объектам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что предварительно, враг совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Украинскими силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

По состоянию на 16:03 в Украине отменена воздушная тревога.