Отбой тревоги. Украинские силы ПВО сбили 12 российских ракет
В трех областях
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Автор невідомий
Сегодня россия снова нанесла
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что предварительно, враг совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
Украинскими силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.
По состоянию на 16:03 в Украине отменена воздушная тревога.
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