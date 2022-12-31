Кулеба: В этот раз ракетный удар россии намеренно нацелен на жилые районы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал сегодняшний ракетный удар россиян по мирной Украине.

"В этот раз массированный ракетный удар россии намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник путин "встречает" Новый год убийствами людей.

россия должна быть изгнана со своего места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", – написал глава МИД в своем твиттере.