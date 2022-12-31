Зеленский: Эта российская ракетная атака – это не итог года. Это итог судьбы самой россии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнюю ракетную атаку россиян .

"31 декабря... Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой россии.

Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря. Несколько волн ракетного удара в предновогодний день. Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это знаем с вами. Террористам этого не изменить.

И по-русски. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенками собственных резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит.

Спасибо всем, кто защищает Украину! Спасибо всем, кто сейчас на фронте! Спасибо каждому и каждому, кто воюет за наше государство! Спасибо ПВО! И, пожалуйста, не игнорируйте сирены. Спасибо нашим энергетикам – всем, кто обезвреживает последствия террористических атак. Будет и сейчас Новый год. Будем на связи! Слава Украине!", – рассказал президент.