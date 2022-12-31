ДТЭК обеспечит Киев светом в Новогоднюю ночь
Конечно, если не будет новых ракет от россии
Официальный канал ДТЭК сообщает, что экстренные отключения в Киеве и Киевской области отменяются. Украинская столица будет со светом, если не будет очередных российских террористических обстрелов.
"Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом, если не будет вражеских атак", - говорится в сообщении ДТЭК.
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Источник:ДТЭК
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