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Зеленский: Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами

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Обращение президента Украины

Зеленский: Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами

Фото - Володимир Зеленський

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в канун Нового года. Глава государства отметил, что украинцы не ждут чудес от праздника, а творят эти чудеса сами.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами.

Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть.

Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали её как никогда.

Желать веры и надежды? Обе уже давно – в ВСУ.

Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие.

Желать света? Он – в каждом из нас, даже когда нет электричества.

Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много.

Так что сегодня только одно желание.

И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством.

С Новым годом! Годом нашей победы".

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В статье: война с россией
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