Ломаченко снова популяризирует московский патриархат. Стаховский назвал его дебилом

Украинский боксер, бывший чемпион мира в легкому весу, а ныне – претендент на титул абсолюта Василий Ломаченко на своей странице в Инстаграмме снова распространил видео с проповедью священнослужителя московского патриархата. В комментарии Василий получил немало критики от подписчиков.

Но не остались в стороне и публичные люди. В частности, экс-теннисист, а ныне защитник Украины на фронте Сергей Стаховский отреагировал на сообщение Ломаченко жестким комментарием (орфография сохранена).

"Яке щастя що в мене є зброя й не треба боксувати з цим дебілом… Вася Боже тебя храни щоб я тебе не зустрів…", - написал Стаховский.

Отметим, что публично Ломаченко так и не осудил вторжение России в Украину. Боксер продолжает на своей странице популяризировать московский патриархат УПЦ, против которого уже есть доказательная база как против агентурной структуры России в Украине.