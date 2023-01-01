В новогоднюю ночь Россия нанесла массированный удар шахедам. Украинская ПВО уничтожила 45
Очередной террористический акт Российской Федерации
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В ночь с 31 декабря на 1 января по всей Украине объявлялась воздушная тревога. Впоследствии сообщалось о многочисленных взрывах в Киеве.
А уже утром в первый день 2023-го командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в результате боевой работы противовоздушной обороны уничтожено 45 ударных БПЛА – 13 в 2022-м и 32 – в 2023-м году.
Напомним, что 31 декабря днем Россия нанесла удар крылатыми ракетами. Как сообщал Валерий Залужный, из 20 запущенных ракет было сбито 12. Несколько попало в жилые дома в Киеве, в результате чего десятки человек получили ранения, один человек погиб.
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