В новогоднюю ночь Россия нанесла массированный удар шахедам. Украинская ПВО уничтожила 45

В ночь с 31 декабря на 1 января по всей Украине объявлялась воздушная тревога. Впоследствии сообщалось о многочисленных взрывах в Киеве.

А уже утром в первый день 2023-го командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в результате боевой работы противовоздушной обороны уничтожено 45 ударных БПЛА – 13 в 2022-м и 32 – в 2023-м году.

Напомним, что 31 декабря днем Россия нанесла удар крылатыми ракетами. Как сообщал Валерий Залужный, из 20 запущенных ракет было сбито 12. Несколько попало в жилые дома в Киеве, в результате чего десятки человек получили ранения, один человек погиб.