760 оккупантов не встретили 2023-й. Генштаб о потерях россиян за 31 декабря
Уничтожено более 50 ракет и дронов
ЗСУ вітають росіян з Новим роком, фото - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля 2022-го по 1 января 2023 года.
Так, в последний день 2022-го ВСУ ликвидировали еще 760 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 106 720 человек.
Также было уничтожено 88 единиц техники, из которых 58 единиц – это крылатые ракеты и беспилотники:
- танков - 3031 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,
- РСЗО - 423 (+0) ед,
- средства ПВО - 213 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 269 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46),
- крылатые ракеты - 723 (+12),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,
- специальная техника – 181 (+1).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери 31 декабря россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
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