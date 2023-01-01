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760 оккупантов не встретили 2023-й. Генштаб о потерях россиян за 31 декабря

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760 оккупантов не встретили 2023-й. Генштаб о потерях россиян за 31 декабря

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля 2022-го по 1 января 2023 года.

Так, в последний день 2022-го ВСУ ликвидировали еще 760 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 106 720 человек.

Также было уничтожено 88 единиц техники, из которых 58 единиц – это крылатые ракеты и беспилотники:

  • танков - 3031 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,
  • РСЗО - 423 (+0) ед,
  • средства ПВО - 213 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 269 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46),
  • крылатые ракеты - 723 (+12),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,
  • специальная техника – 181 (+1).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери 31 декабря россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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