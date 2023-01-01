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Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"

Общие новости
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Верх циничности врага

Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"

Нацполіція України

Новина українською

В новогоднюю ночь российские военные атаковали Киев и еще несколько городов Украины иранскими дронами Shahed-131 и Shahed-136.

Большинство беспилотников было сбито противовоздушной обороной, но несколько все же долетели до цели и повредили один с объектов инфраструктуры.

На атакующих Украину дронах россияне цинично написали "поздравление" "С Новым годом" и нарисовали несколько примитивных рисунков.

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В статье: война с россией
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