Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
Верх циничности врага
Нацполіція України
В новогоднюю ночь российские военные атаковали Киев и еще несколько городов Украины иранскими дронами Shahed-131 и Shahed-136.
Большинство беспилотников было сбито противовоздушной обороной, но несколько все же долетели до цели и повредили один с объектов инфраструктуры.
На атакующих Украину дронах россияне цинично написали "поздравление" "С Новым годом" и нарисовали несколько примитивных рисунков.
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