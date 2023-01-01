Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"

В новогоднюю ночь российские военные атаковали Киев и еще несколько городов Украины иранскими дронами Shahed-131 и Shahed-136.

Большинство беспилотников было сбито противовоздушной обороной, но несколько все же долетели до цели и повредили один с объектов инфраструктуры.

На атакующих Украину дронах россияне цинично написали "поздравление" "С Новым годом" и нарисовали несколько примитивных рисунков.