Украинские силы ПВО сбили в новогоднюю ночь над Киевом 32 воздушные цели из 32 возможных
Не дали дорогу Деду Морозу
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Россияне почти сразу после наступления нового, 2023 года запустили авиацию в воздух для обстрела украинских городов.
В Киеве тревога звучала с 00:35 до 04:50. Взрыв в столице раздался еще до того, как сирена была включена.
Правда, как сообщает КМВА, ночью силами ПВО были сбиты 32 воздушные цели из 32 возможных.
Информация о жертвах отсутствует. Однако известно, что на станции метро "Гидропарк" был обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты. В связи с этим движение от станции "Лисова" к станции "Днипро" с 7:20 приостановлено из-за работы взрывотехнической службы.
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