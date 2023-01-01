Украинские силы ПВО сбили в новогоднюю ночь над Киевом 32 воздушные цели из 32 возможных

Россияне почти сразу после наступления нового, 2023 года запустили авиацию в воздух для обстрела украинских городов.

В Киеве тревога звучала с 00:35 до 04:50. Взрыв в столице раздался еще до того, как сирена была включена.

Правда, как сообщает КМВА, ночью силами ПВО были сбиты 32 воздушные цели из 32 возможных.

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Информация о жертвах отсутствует. Однако известно, что на станции метро "Гидропарк" был обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты. В связи с этим движение от станции "Лисова" к станции "Днипро" с 7:20 приостановлено из-за работы взрывотехнической службы.