Главный новогодний салют Великобритании был исполнен в сине-желтых цветах под украинскую песню

Главный салют Великобритании на праздновании Нового года включал в себя украинские элементы.

Он был исполнен в сине-желтых цветах. Кроме этого, параллельно звучала песня “Стефания” украинской группы “Kalush Orchestra”.

Отметим, что с этой композицией Украина победила на прошлом Евровидении, опередив певца из Британии, который занял второе место. Следующий европейский песенный конкурс состоится как раз в английском Ливерпуле.