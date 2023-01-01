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Главный новогодний салют Великобритании был исполнен в сине-желтых цветах под украинскую песню

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Знак солидарности Соединенного Королевства

Главный новогодний салют Великобритании был исполнен в сине-желтых цветах под украинскую песню

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный салют Великобритании на праздновании Нового года включал в себя украинские элементы.

Он был исполнен в сине-желтых цветах. Кроме этого, параллельно звучала песня “Стефания” украинской группы “Kalush Orchestra”.

Отметим, что с этой композицией Украина победила на прошлом Евровидении, опередив певца из Британии, который занял второе место. Следующий европейский песенный конкурс состоится как раз в английском Ливерпуле.

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В статье: война с россией
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