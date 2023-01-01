В результате ракетного удара по Киеву ранен журналист из Японии. Посольство выразило возмущение

Россия в последний день 2022 года нанесла очередной ракетный удар по Украине. В частности, несколько ракет взорвались в Киеве, в результате чего один человек погиб, десятки получили ранения.

Среди раненых оказался журналист одного из самых японских изданий Асахи Симбун – Ватару Секита.

На инцидент отреагировали в посольстве Японии в Украине:

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в том числе японского журналиста".

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, журналист был ранен в Печерском районе столицы возле станции метро "Палац Украина". Напомним, что одна из ракет попала в гостиницу, нанеся серьезные разрушения зданию.

Добавим, что в новогоднюю ночь россияне также нанесли массированный удар шахедам. Украинская ПВО сбила 45 дронов-камикадзе.