В результате ракетного удара по Киеву ранен журналист из Японии. Посольство выразило возмущение
Попадание произошло в центре столицы
Россия в последний день 2022 года нанесла очередной ракетный удар по Украине. В частности, несколько ракет взорвались в Киеве, в результате чего один человек погиб, десятки получили ранения.
Среди раненых оказался журналист одного из самых японских изданий Асахи Симбун – Ватару Секита.
На инцидент отреагировали в посольстве Японии в Украине:
"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в том числе японского журналиста".
Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, журналист был ранен в Печерском районе столицы возле станции метро "Палац Украина". Напомним, что одна из ракет попала в гостиницу, нанеся серьезные разрушения зданию.
Добавим, что в новогоднюю ночь россияне также нанесли массированный удар шахедам. Украинская ПВО сбила 45 дронов-камикадзе.
Популярное сейчас
- Дарья Белодид показала новогодний стиль. Фото
- Гвардиола: У Эвертона было восемь человек сзади
- В новогоднюю ночь Россия нанесла массированный удар шахедам. Украинская ПВО уничтожила 45
- Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО