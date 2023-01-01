Едва успевали перезаряжать NASAMS, чтобы уничтожать цели, - Юрий Игнат о ПВО в новогоднюю ночь

Украинские специалисты противовоздушной обороны "на отлично" освоили зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые в ночь на 1 января 2023 года умело уничтожали иранские беспилотники-камикадзе. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

"Видим, что небо было действительно под надежной защитой. Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили.

Такого опыта применения этого ЗРК, по-видимому, никто не имеет: при ведении боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало… ракеты есть, а самих ЗРК нам нужно больше.

Это еще один сигнал нашим партнерам – насколько умело и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые лишь несколько недель назад проходили обучение", - сказал Игнат.