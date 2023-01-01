Вернулся из плена один из последних парамедиков Азовстали Хасан
Он до последнего спасал жизни наших воинов
Getty Images
Парамедик Асан Исенаджиев (позывной – Хасан), спасавший жизни воинов на "Азовстали", вернулся из российского плена.
Крымчанин вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными 31 декабря 2022 года. Об этом сообщила представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.
Асан Исенаджиев – крымский татарин. До войны работал в скорой помощи. Во время обороны Мариуполя парамедик находился на "Азовстали" и до последнего дня обороны оказывал помощь раненым.
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Источник:Фейсбук Таміли Ташаєвої
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