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Вернулся из плена один из последних парамедиков Азовстали Хасан

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Он до последнего спасал жизни наших воинов

Вернулся из плена один из последних парамедиков Азовстали Хасан

Getty Images

Новина українською

Парамедик Асан Исенаджиев (позывной – Хасан), спасавший жизни воинов на "Азовстали", вернулся из российского плена.

Крымчанин вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными 31 декабря 2022 года. Об этом сообщила представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Асан Исенаджиев – крымский татарин. До войны работал в скорой помощи. Во время обороны Мариуполя парамедик находился на "Азовстали" и до последнего дня обороны оказывал помощь раненым.

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В статье: война с россией Азовсталь
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