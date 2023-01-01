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Сражался за Азовсталь. Брат Вячеслава Шевчука вернулся из российского плена

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Похудел на 30 килограммов

Сражался за Азовсталь. Брат Вячеслава Шевчука вернулся из российского плена

Андрій Єрмак/Автор невідомий

Новина українською

Брат бывшего украинского футболиста и нынешнего спортивного директора “Вереса” Вячеслава Шевчука вернули из российского плена. Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

“Стало известно о возвращении из плена еще одного волынянина.

В частности, домой возвращается еще один уроженец г. Луцк Сергей Шевчук, 1978 год рождения.

Таким образом, во время обмена, состоявшегося вчера, 31 декабря 2022 года, из плена освобождены три волыняна: Георгий Крушельницкий, Петр Кухарчук и Сергей Шевчук”, - говорится в сообщении.

Вячеслав Шевчук прокомментировал возвращение брата, подполковника Сергея Шевчука из неволи:

“После начала полномасштабного российского вторжения Сергей защищал от оккупантов Мариуполь. Позже вместе с другими нашими защитниками держал оборону Азовстали. Позже вместе с другими украинскими военнопленными оказался в Оленовке.

Все это время я пытался из разных источников получать информацию о нем, его состоянии. Мой брат – отец четырех детей. Вся семья очень за него волновалась. После сообщения о сегодняшнем обмене военнопленными – я увидел его на фото среди освобожденных. Похудел килограммов на 30. Но живой. Это – самое главное. Лично с ним еще не общался. Но уже сообщил о радостной новости родителей, его жене и детях”, - сказал Вячеслав Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук война с россией
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