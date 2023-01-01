Сражался за Азовсталь. Брат Вячеслава Шевчука вернулся из российского плена

Брат бывшего украинского футболиста и нынешнего спортивного директора “Вереса” Вячеслава Шевчука вернули из российского плена. Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Таким образом, во время обмена, состоявшегося вчера, 31 декабря 2022 года, из плена освобождены три волыняна: Георгий Крушельницкий, Петр Кухарчук и Сергей Шевчук”, - говорится в сообщении.

Вячеслав Шевчук прокомментировал возвращение брата, подполковника Сергея Шевчука из неволи:

“После начала полномасштабного российского вторжения Сергей защищал от оккупантов Мариуполь. Позже вместе с другими нашими защитниками держал оборону Азовстали. Позже вместе с другими украинскими военнопленными оказался в Оленовке.

Все это время я пытался из разных источников получать информацию о нем, его состоянии. Мой брат – отец четырех детей. Вся семья очень за него волновалась. После сообщения о сегодняшнем обмене военнопленными – я увидел его на фото среди освобожденных. Похудел килограммов на 30. Но живой. Это – самое главное. Лично с ним еще не общался. Но уже сообщил о радостной новости родителей, его жене и детях”, - сказал Вячеслав Шевчук.