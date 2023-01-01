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Оригинально. ВИДЕО, как украинский пилот в новогоднем костюме поздравил россиян

Общие новости
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С Новым годом, оккупанты

Оригинально. ВИДЕО, как украинский пилот в новогоднем костюме поздравил россиян

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео, на котором пилот в новогодней шапке и бороде Санта Клауса маневрирует на летательном аппарате.

Украинский пилот на истребителе МИГ-29 летает над оккупантами, нанося удары американскими противорадиационными ракетами.

"Пилоты-истребители Воздушных Сил тоже поздравили оккупантов!" – подписало ролик Командование Воздушных Сил ВСУ.

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В статье: война с россией
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