Оригинально. ВИДЕО, как украинский пилот в новогоднем костюме поздравил россиян
С Новым годом, оккупанты
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео, на котором пилот в новогодней шапке и бороде Санта Клауса маневрирует на летательном аппарате.
Украинский пилот на истребителе МИГ-29 летает над оккупантами, нанося удары американскими противорадиационными ракетами.
"Пилоты-истребители Воздушных Сил тоже поздравили оккупантов!" – подписало ролик Командование Воздушных Сил ВСУ.
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