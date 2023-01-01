Вчера Россия впервые применила ракетоносители из Каспийского моря, - Гуменюк

Во время вчерашнего обстрела российские войска впервые применили ракетоносители из Каспия. Это свидетельствует о том, что России все труднее доставлять свои ракеты к Черному морю. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

“Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что наверняка на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы. Это говорит о том, что содержание под огневым контролем логистики, на Левобережье, в том числе, нам удается достаточно удачно”, - отметила Гуменюк.