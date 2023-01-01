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Спасатели не умирают. За время войны Украина потеряла 57 героических сотрудников ГСЧС

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Они идут в небо по повышенному рангу вызова...

Спасатели не умирают. За время войны Украина потеряла 57 героических сотрудников ГСЧС

ДСНС

Новина українською

Украинцы продолжают защищать нашу страну на всех фронтах.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что во время полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины погибли 57 спасателей.

"57. Столько братьев и сестер потеряла наша семья с начала полномасштабного вторжения русской армии.

57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе. Еще совсем юные ребята, уже опытные специалисты, мужчины, женщины – у всех них несправедливо унесли дороже всего в этой непровоцированной войне. Кто-то уже имел семью, некоторые только планировали построить семью, у каждого были мечты и планы, но враг не оставил шансов им сбыться.

Наша обязанность – никогда не забывать какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей. Помнить и благодарить.

Мы чувствуем, что наши погибшие коллеги продолжают свою борьбу даже там, в небесном войске, каждый раз направляя и оберегая нас от опасности. Потому что ради них, ради их детей - тех, кто будет расти в свободной стране и тех, кто не успел прийти в этот мир, сердце ГСЧС продолжает биться", - говорится в сообщении ГСЧС.

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В статье: война с россией
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Источник:
ДСНС

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