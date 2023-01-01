За время полномасштабного вторжения в Украине зафиксировано почти 15 тысяч сигналов воздушной тревоги

Россияне ежедневно наносят ракетные удары и обстреливают мирные города Украины.

Так, за время полномасштабного российского вторжения на территории Украины воздушная тревога прозвучала почти 15 тысяч раз, а именно 14 870.

Чаще всех предупреждения об угрозе воздуха слышали жители Харьковщины. В свою очередь, самая длинная воздушная тревога зафиксирована в Луганской области - она не прекращается с 19:35 4-го апреля прошлого года...