За время полномасштабного вторжения в Украине зафиксировано почти 15 тысяч сигналов воздушной тревоги
В одном из регионов тревога не прекращается с весны 2022 года...
Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне ежедневно наносят ракетные удары и обстреливают мирные города Украины.
Так, за время полномасштабного российского вторжения на территории Украины воздушная тревога прозвучала почти 15 тысяч раз, а именно 14 870.
Чаще всех предупреждения об угрозе воздуха слышали жители Харьковщины. В свою очередь, самая длинная воздушная тревога зафиксирована в Луганской области - она не прекращается с 19:35 4-го апреля прошлого года...
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